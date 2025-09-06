7 сентября, 02:07,
обновлено 7 сентября, 02:37

CNN: Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться на полях саммита АТЭС в Южной Корее

Председатель КНР Си Цзиньпин. Leah Millis/ Pool Photo via AP
Председатель КНР Си Цзиньпин
© Leah Millis/ Pool Photo via AP
Организация встречи обсуждается, но никаких договоренностей пока достигнуто не было, уточнил телеканал

НЬЮ-ЙОРК, 7 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп планирует принять участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Южной Корее, на полях мероприятия в октябре возможна его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

Саммит АТЭС под председательством Республики Корея пройдет 31 октября - 1 ноября в городе Кёнджу. По сведениям CNN, организация встречи Трампа и Си Цзиньпина обсуждается, но никаких договоренностей пока достигнуто не было. Белый дом подтвердил телеканалу, что визит президента США в Южную Корею возможен и что его целью станут переговоры по вопросам экономического, торгового и оборонного сотрудничества, а также сотрудничества в сфере гражданской энергетики.

CNN отмечает, что поездка Трампа в Республику Корея может предоставить ему возможность и для проведения встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном. По данным телеканала, президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён на прошлой неделе пригласил своего американского коллегу на саммит АТЭС и предположил, что такая площадка могла бы стать местом для переговоров с лидером КНДР.

Посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев ранее сообщил ТАСС, что Республика Корея в качестве организатора саммита АТЭС в 2025 году направила приглашение на имя президента РФ Владимира Путина. Москва примет решение об уровне делегации позднее. 

