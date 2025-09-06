Nikkei: береговая охрана Японии внедрит Starlink для организации связи

В этом финансовом году Starlink будут оснащены 66 судов, еще 16 - в 2026-м, пишет газета

ТОКИО, 7 сентября. /ТАСС/. Управление безопасности на море Японии (Береговая охрана) планирует использовать спутниковый интернет Starlink для организации связи на своих кораблях. Об этом сообщила газета Nikkei.

Как ожидается, уже в этом финансовом году, который закончится в Японии 31 марта 2026 года, Starlink будут оснащены 66 судов, а еще 16 - в следующем году. Они, в частности, патрулируют воды в районе островов Сэнкаку (Дяоюйдао), которые являются предметом спора Токио и Пекина. Кроме того, Starlink будут оснащены четыре японских гидрографических судна, которые проводят топографическую съемку морского дня.

На эти цели в текущем финансовом году будет выделено 4,26 млрд иен ($29 млн). Они пойдут на установку терминалов Starlink, внедрение коммуникационного оборудования с усиленными возможностями шифрования, а также исследования в области противодействия кибератакам.

Сейчас суда Береговой охраны Японии используют стационарную спутниковую связь для связи между собой и штаб-квартирой. Однако, как считается, такая связь, в отличие от системы Starlink, уязвима к погодным условиям и потенциальным кибератакам.