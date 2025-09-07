Агрессивное поведение могущественных держав серьезно повлияло на многосторонние механизмы, поделился исполнительный директор Научно-исследовательского института Шанхайской организации сотрудничества при Шаньдунском университете

ПЕКИН, 7 сентября. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Предложенная председателем КНР Си Цзиньпином на саммите ШОС в Тяньцзине инициатива о глобальном управлении стала ответом на гегемонизм и монополизацию отдельными странами международных отношений. Такое мнение высказал ТАСС исполнительный директор Научно-исследовательского института Шанхайской организации сотрудничества при Шаньдунском университете Шэн Ли, комментируя итоги саммита.

"Выдвинутая Си Цзиньпином инициатива основана на глубоком анализе и учете реалий, соответствующих времени. Нынешняя международная ситуация полна потрясений, агрессивное поведение могущественных держав серьезно повлияло на многосторонние механизмы, такие как Организация Объединенных Наций, что вывело глобальное управление на решающий этап в движении против течения. Эта инициатива является прямым ответом на гегемонизм и односторонность, направлена на изменение неравноправной ситуации, в которой несколько стран монополизируют международные отношения", - считает эксперт.

По его словам, инициатива направлена на содействие созданию более справедливой и разумной системы глобального управления. "Эта инициатива не является новым началом, но направлена на внедрение инноваций, совершенствование существующей системы и механизма глобального управления, твердую поддержку центральной роли ООН и содействие участию стран в реформировании системы глобального управления с помощью многосторонних механизмов", - сказал Шэн Ли, добавив.

На прошедшем в Тяньцзине саммите ШОС Си Цзиньпин выдвинул инициативу глобального управления, которая состоит из пяти пунктов и подчеркивает необходимость соблюдения норм международного права, отстаивания принципа многосторонности, отказа от двойных стандартов и обеспечения равного участия в глобальном управлении всех стран вне зависимости от размера и мощи. Председатель КНР призвал придерживаться систематического планирования и поступательного развития, обеспечивать общую координацию глобальных действий, в полной мере задействовать ресурсы всех сторон, добиваться более ощутимых результатов, а также посредством прагматичного сотрудничества избегать задержек и фрагментации в управлении.