Наталья Эйсмонт отметила, что Александру Лукашенко и Владимиру Путину "в любых обстоятельствах есть, о чем поговорить"

МИНСК, 7 сентября. /ТАСС/. Встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко и российского лидера Владимира Путина в Пекине была длительной. Об этом сообщила пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт.

"Эта встреча была длительной, - сказала она в интервью телеканалу "Первый информационный". - Эта встреча завершилась ближе к двум часам ночи (по пекинскому времени - прим. ТАСС). А, на минуточку, уже рано утром президент [Белоруссии] выезжал на парад. Это самый, на мой взгляд, яркий пример, каким на протяжении всех этих пяти дней был рабочий график у нашего президента".

Эйсмонт напомнила, что в начале августа президенты провели переговоры на Валааме. "Я думаю, абсолютно все понимают, что Лукашенко и Путину в любых обстоятельствах есть, о чем поговорить", - добавила она.

Президенты Белоруссии и России встретились в Пекине 2 сентября. По данным агентства БелТА, общение лидеров стран началось немногим позже 23 часов по пекинскому времени и завершилось только к двум часам ночи.