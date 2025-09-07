По данным телеканала, турецкая делегация проследует в Армению через погранпереход Алиджан

АНКАРА, 7 сентября. /ТАСС/. Делегации чиновников Турции и Армении на следующей неделе намерены провести первую за последние годы встречу для обсуждения вопросов нормализации отношений и границ. Как сообщает телеканал CNN Türk, турецкая делегация проследует в Армению через погранпереход Алиджан.

По данным дипломатических источников, делегацию Турции возглавит посол МИД Турции Сердар Кылыч. В ходе визита в Армению состоится "межправительственная встреча, на которой будут обсуждаться конкретные шаги". Ожидается также, что в ходе переговоров будет "принят ряд решений по нормализации двусторонних отношений, а также обсуждена реализация ранее согласованных шагов".

На состоявшихся в предыдущие годы нескольких встречах были приняты решения об открытии грузовых авиарейсов и проведении технических и инфраструктурных работ для открытия границ, напоминает телеканал.

Отмечается, что переговоры делегаций пройдут после подписания Арменией и Азербайджаном в начале августа в США совместной декларации, касающейся восстановления отношений. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на полях саммита ШОС в Китае провел встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. По заявлению канцелярии Эрдогана, на встрече "обсуждались турецко-армянские отношения в свете шагов, предпринимаемых на пути к прочной стабильности и миру на Южном Кавказе", и в этом контексте "идет оценка шагов, направленных на расширение сотрудничества между Турцией и Арменией".