Сигэру Исиба также уйдет с поста главы правительства

ТОКИО, 7 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил, что решил подать в отставку с поста председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). Следовательно, он покинет и пост главы правительства.

"Я решил уйти в отставку с поста председателя ЛДП", - сказал он. Исиба напомнил, что говорил о том, что не намерен "цепляться за пост" и примет решение в "подходящее время". Сейчас такое время настало, поскольку завершены переговоры с США по пошлинам, добавил Исиба.

На прошедших 20 июля выборах правящий блок в составе ЛДП и "Комэйто" потерял большинство в верхней палате парламента. Это стало вторым подряд крупным поражением для Исибы - в октябре прошлого года правящая коалиция лишилась большинства и в ключевой, нижней палате парламента. ЛДП также потерпела неудачу на выборах в законодательное собрание Токио. Ряд влиятельных деятелей ЛДП и ее молодежное крыло высказались за отставку Исибы.

Дальнейший процесс

После решения Исибы в партии пройдут выборы нового председателя. Затем правительство во главе с Исибой подаст в отставку, а новый глава кабмина будет избран на заседании парламента.

До досрочных выборов осенью 2024 года главой правительства почти автоматически становился лидер ЛДП, поскольку она вместе со своим партнером по коалиции партией "Комэйто" имела большинство в ключевой нижней палате парламента. Теперь ЛДП и "Комэйто" потеряли большинство и в нижней, и в верхней палатах.

Однако оппозиционные партии не смогли сформировать коалицию из-за разногласий по ряду вопросов. ЛДП вместе с "Комэйто" удалось собрать правительство меньшинства, но приходится договариваться с малыми оппозиционными партиями при принятии решений в парламенте. Таким образом, главным претендентом на пост главы правительства по-прежнему считается лидер ЛДП.