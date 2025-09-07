Пункт назначения самолета скрыт

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Американский самолет разведки и целеуказания Bombardier Challenger 650 Artemis патрулирует воздушное пространство над Черным морем. Об этом свидетельствуют данные сервиса мониторинга полетов Flightradar24, с которыми ознакомился ТАСС.

Пункт назначения самолета скрыт. Сейчас он работает над Черным морем недалеко от северной части Турции.

Самолет разведки и целеуказания оснащен аппаратурой, позволяющей вести разведку на сотни километров в глубину. Он регулярно работает над Черным и Балтийским морями.