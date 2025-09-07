Сын бывшего канцлера ФРГ Вилли Брандта отметил, что эти интересы неоднократно игнорировались НАТО и США с 1990-х и особенно с 2000-х годов

ШЛОС-ХОЛЬТЕ-ШТУКЕНБРОК /Германия/, 7 сентября. /ТАСС/. Установление стабильного мира невозможно без учета фундаментальных интересов безопасности России. Такое мнение высказал немецкий историк Петер Брандт, сын бывшего канцлера ФРГ Вилли Брандта (занимал этот пост с 1969 по 1974 год).

Он отметил, что конфликт на Украине значительно сложнее, чем о нем, почти единогласно, рассказывают ведущие западные СМИ. "ЕС и его государства-члены, в первую очередь Германия, в 2022 году заявили о своей безоговорочной лояльности США и, таким образом, утратили всякую возможность сыграть конструктивную роль в восстановлении мира. Сегодня они столкнулись с хаосом", - сказал Брандт, выступая на памятном мероприятии в Шлос-Хольте-Штукенброке, приуроченном к 80-летию со дня окончания Второй мировой войны.

"Необходимо, наконец, осознать, что без учета фундаментальных интересов безопасности России, крупнейшего по площади и численности населения европейского государства, не может быть стабильного мира", - констатировал он.

Эти интересы, по словам историка, неоднократно игнорировались НАТО и руководством США с 1990-х и особенно с 2000-х годов. "Кроме того, глобальная политическая ситуация еще больше обострилась опасным образом из-за того, что контроль над вооружениями был утрачен", - подчеркнул Брандт. Особенно тяжелым для Европы, как считает он, является денонсация первой администрацией президента США Дональда Трампа Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 1987 года.

Брандт напомнил, что с 2026 года на территории Германии планируется размещение "сверхсовременных американских ракет, изначально не ядерных, но нацеленных далеко вглубь России". "В отличие от так называемого перевооружения НАТО четыре с половиной десятилетия назад, сейчас по этому вопросу не было никаких публичных дебатов, не было предложения другой стороне о переговорах и не было никакого вмешательства со стороны Бундестага (парламент ФРГ - прим. ТАСС). Создается впечатление, что рассуждающие о политике офицеры, перегруженные работой политики и связанные трансатлантическими связями журналисты соревнуются друг с другом, чтобы спровоцировать большую войну", - заключил Брандт.