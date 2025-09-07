Ле Пен заявила о готовности пожертвовать мандатом ради отставки кабмина Франции

Партия "Национальное объединение" готова к новому роспуску парламента после голосования 8 сентября, указала ее глава

ПАРИЖ, 7 сентября. /ТАСС/. Глава парламентской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что готова пожертвовать "всеми мандатами" ради отставки нынешнего правительства Франции и что ее партия готова к новому роспуску парламента после голосования 8 сентября.

"Очевидно, он [премьер-министр Франции Франсуа Байру] полагал, что мы не захотим рисковать роспуском [парламента], зная, что из-за скандального решения о лишении меня избирательных прав я, возможно, не смогу выставить свою кандидатуру, <...> но мы не такие, как вы. Я готова пожертвовать всеми мандатами на земле, чтобы не дать вам уничтожить французов вашей абсурдной политикой и несправедливыми и токсичными псевдоэкономическими мерами", - сказала политик, выступая на митинге перед сторонниками партии, который транслировался в X.

По мнению Ле Пен, "Франция и французы переживают демократический кризис", тогда как политика властей не отвечает чаяниям большинства жителей страны. Она подчеркнула, что ее партия не оспаривает "драматическое состояние государственных финансов", о котором говорил премьер-министр Франсуа Байру, однако отметила, что кризис демократии в стране и бюджетный кризис разворачиваются параллельно друг другу и нельзя их смешивать при голосовании о доверии правительству. Отдельно она раскритиковала решения властей, связанные с финансовой поддержкой Евросоюза и навязываемых им проектов, а также переход на возобновляемые источники энергии и высокие затраты на последствия массовой иммиграции.

"Вот почему не следует продлевать мандат и полномочия этого правительства путем воздержания от голосования или потворства", - сказала политик. Она также заявила, что нынешний лидер партии, 29-летний Жордан Барделла "готов взять на себя руководство правительством", а "десятки депутатов" от "Нацобъединения" готовы "хоть завтра в качестве министров применять законы, разработанные ими в парламенте".

"Сегодня мне кажется немыслимым, что он [президент Франции Эмманюэль Макрон] не созовет французов на выборы для избрания нового Нацсобрания (нижней палаты парламента - прим. ТАСС). Решение за ним. Но если президент решит выиграть время и назначить нового премьер-министра, последний должен четко понимать, что мы будем неустанно отстаивать интересы Франции и французов. Если он не будет принимать во внимание наши требования, ему также будет выражено недоверие", - сказала Лен Пен.

Голосование о доверии

25 августа премьер-министр Франции Франсуа Байру объявил, что вынесет 8 сентября на голосование в Национальное собрание вопрос о доверии правительству. Он обосновал свое решение кризисной экономической ситуацией, прежде всего продолжающимся ростом государственной задолженности. По его словам, "ежечасно госдолг Франции увеличивается на €12 млн" и уже достиг €3,4 трлн.

Французские СМИ отмечают, что пока ситуация складывается не в пользу премьера и его кабмин может не пережить это голосование, особенно с учетом того, что даже входящие в правительство социалисты не готовы выразить поддержку действующему правительству из-за предложенных Байру мер экономии.

Если при инициировании депутатами голосования о недоверии правительству требуется, чтобы против кабмина выступило абсолютное большинство от общего числа депутатов (289 человек), то при инициировании такого голосования о доверии со стороны премьера требуется простое большинство от общего числа присутствующих на заседании парламентариев, указывает журнал Marianne.

И если в первом случае воздержавшиеся от голосования депутаты фактически помогают кабмину удержаться у власти, то во втором все голоса учитываются и подсчитывается именно соотношение проголосовавших за и против правительства.

Дело Ле Пен

Суд в Париже 31 марта приговорил Ле Пен по делу о парламентских ассистентах к четырем годам лишения свободы, два из которых ей придется носить электронный браслет, еще два даны условно. Также суд принял решение лишить ее права занимать выборные должности и участвовать в выборах в течение пяти лет, причем данная мера, в отличие от лишения свободы, вступила в силу немедленно и может быть отменена только в случае успешной апелляции. Эта мера не распространяется только на действующий депутатский мандат в Национальном собрании (нижней палате парламента), тогда как остальные выборные должности она должна покинуть.

Приговор парижского суда лишает Ле Пен возможности баллотироваться на выборах президента Франции в 2027 году. Сама Ле Пен назвала решение суда политическим и подала жалобу в вышестоящую судебную инстанцию. Как ожидается, апелляционный пересмотр дела может завершиться летом 2026 года.