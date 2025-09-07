Важно, чтобы эти предупреждения были восприняты как можно серьезнее, отметил пресс-секретарь польского МИД Павел Вроньский

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Польши порекомендовало своим гражданам покинуть Белоруссию доступными коммерческими и частными способами и воздержаться от поездок в эту страну. Об этом сообщила радиостанция RMF24 5 сентября.

"Это (Белоруссия - прим. ТАСС) не демократическая страна, и она не дружелюбна по отношению к Польше. Я хотел бы, чтобы эти предупреждения были восприняты как можно серьезнее", - заявил пресс-секретарь польского МИД Павел Вроньский.

По сведениям радиостанции, эвакуация может оказаться затруднительной или даже невозможной в случае закрытия границ и других непредвиденных обстоятельств.

Отмечается, что для перевозки лекарств гражданам необходимо иметь медицинский рецепт или справку с указанием препаратов и их дозировки.

Ранее телеканал "Беларусь-1" сообщил, что сотрудники белорусского Комитета государственной безопасности в городе Лепель Витебской области задержали граждан Польши и Белоруссии. У поляка по имени Гжегош Гавел была обнаружена распечатка на восьми страницах формата А4 - ксерокопия документа по учениям "Запад-2025" с грифом секретности. Как отметил телеканал, полученные данные мужчина передавал польским силовикам. В настоящее время ведется следствие, возбуждено уголовное дело по статье 358 ("Шпионаж") Уголовного кодекса Белоруссии.