Военные отметили, что сирены воздушной тревоги не сработали

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 сентября. /ТАСС/. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) упал в районе аэропорта Рамон близ города Эйлат на юге Израиля. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии.

Согласно ее заявлению, беспилотник был запущен из Йемена. Военные отметили, что сирены воздушной тревоги не сработали, по факту случившегося проводится проверка. Масштаб разрушений не уточняется.

В течение дня аэропорт Эйлата планировал принимать и отправлять только внутренние рейсы сообщением с Тель-Авивом и Хайфой.

Беспилотники и баллистические ракеты регулярно запускают в сторону Израиля мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах", контролирующего часть Йемена. Ранее в воскресенье израильские военные сообщали о перехвате трех БПЛА, летевших с йеменской территории.