На Хайнане наукоград "Ячжоувань" стал важным центром по патентованию изобретений

Для обеспечения защиты интеллектуальной собственности в зоне инновационного развития работают специализированный центр и служба поддержки

ХАЙКОУ /Китай/, 7 сентября. /ТАСС/. Зона инновационного развития "Ячжоувань" в городе Санья на южном побережье острова Хайнань стала важным центром по защите интеллектуальной собственности. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

По ее сведениям, за январь - июнь количество сделок по технологическим контрактам в указанном наукограде выросло в годовом исчислении более чем в пять раз. Это произошло на фоне заметного увеличения числа случаев регистрации патентов и оформления новых товарных знаков.

Как отмечается, администрация наукограда постоянно прилагает усилия к формированию целостной системы, охватывающей исследования и разработки, производство, сферу продаж, деятельность по обмену технологиями и их применение на практике. В частности, это касается семеноводства, поскольку в Санье находится так называемая Селекционная кремниевая долина.

Для обеспечения эффективной защиты интеллектуальной собственности в "Ячжоувань" существуют специализированный центр и служба поддержки. Таким образом, команда ученых, создавших новый сорт растения, может оперативно подать заявку на патент. Работа в этом направлении осуществляется в режиме "одного окна", одновременно устраняются факторы, которые могут затормозить процесс оформления.

Оперативное применение изобретений на практике

Благодаря центру защиты интеллектуальной собственности Хайнаньского порта свободной торговли, расположенному на территории наукограда, заметно ускорились сроки прохождения экспертизы при оформлении патентов - с 20 до 3 месяцев, при лицензировании новых разновидностей продукции - с 9 месяцев до 15 дней, а внешнего дизайна - с 8 месяцев до 7 суток. В целом скорость регистрации выросла более чем на 80%.

Кроме того, в "Ячжовань" существует структура для инспекции импортируемых растений. Она позволяет подтвердить право собственности на новый сорт всего за три рабочих дня, в то время как раньше на это уходил месяц. Первичная регистрация селекционной новинки займет три месяца вместо полугода, как это было ранее.

Как прокомментировала администрация наукограда, местная система по защите интеллектуальной собственности - катализатор развития новых производительных сил, обеспечивающий высококачественное развитие. Это также позволяет "активизировать практическое применение научных разработок".

"Ячжоувань" находится на побережье Южно-Китайского моря и входит в число ключевых инновационных проектов развития Хайнаньского порта свободной торговли. Площадь участков, отведенных для размещения наукоемких предприятий и прочих инфраструктурных объектов, превышает 26 кв. км. На территории наукограда находятся ведущие селекционные лаборатории КНР и центр морских глубоководных исследований.