ЛОНДОН, 7 сентября. /ТАСС/. Полиция Лондона задержала 890 человек 6 сентября на акции в поддержку пропалестинского движения Palestine Action, внесенного в список запрещенных организаций в Великобритании. Об этом говорится в заявлении Скотленд-Ярда.

"В общей сложности 857 человек были задержаны в рамках раздела 13 акта о борьбе с терроризмом от 2000 года за выражение поддержки Palestine Action, 33 человека были задержаны за другие правонарушения, включая 17 задержаний за нападения на сотрудников полиции", - сказано в нем.

Сторонники Palestine Action проводят акции протеста против запрета движения уже на протяжении двух месяцев. За это время на демонстрациях в поддержку организации были задержаны около 1,5 тыс. человек. К настоящему моменту Королевская прокурорская служба предъявила обвинения в нарушении закона о борьбе с терроризмом примерно 120 активистам. Большинству из них грозит наказание в виде шести месяцев тюрьмы. При этом власти предупреждали, что приговор по антитеррористической статье также грозит сложностями с поиском работы или поступлением в вуз.

Прошедшая 6 сентября демонстрация в центре Лондона стал самой многочисленной акцией в поддержку Palestine Action на данный момент, в ней приняли участие около 1 тыс. человек. Ранее сторонники движения заявляли, что намерены продолжать протесты, чтобы перегрузить судебную систему Великобритании и вынудить власти отказаться от запрета.

5 июля движение Palestine Action было внесено в список запрещенных в Великобритании организаций. Членство в этой организации, участие в ее собраниях и любая форма поддержки ее деятельности стали уголовным преступлением. За него грозит максимальное наказание в виде 14 лет лишения свободы.

20 июня активисты Palestine Action пробрались на авиабазу Брайз-Нортон в графстве Оксфордшир на юге Англии и повредили два самолета-заправщика Voyager ВВС Великобритании. Представители движения объяснили свои действия тем, что Лондон является "участником геноцида в Газе и военных преступлений на Ближнем Востоке", поскольку "продолжает отправлять военные грузы, использовать разведывательные самолеты над анклавом и заправлять американские или израильские истребители".