Сырский назвал красноармейское направление самым тяжелым для ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. AP Photo/ Vadim Ghirda
Глава ДНР Денис Пушилин ранее сообщил, что российские войска продолжают блокировку украинской группировки в красноармейско-димитровской агломерации

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский назвал участок фронта у Красноармейска (украинское название - Покровск) на подконтрольной Киеву территории ДНР самым сложным для ВСУ.

"Покровское направление остается одним из самых сложных", - написал он в своем Telegram-канале.

Глава ДНР Денис Пушилин 2 сентября сообщил в эфире телеканала "Россия-24", что российские войска продолжают блокировку украинской группировки в красноармейско-димитровской агломерации. 

