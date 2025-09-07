В рассылке был замаскированный под законопроект файл со шпионской программой

НЬЮ-ЙОРК, 7 сентября. /ТАСС/. Власти США расследуют отправку электронных писем с вредоносной программой от имени конгрессмена Джона Моленара (республиканец от штата Мичиган) хакерами, якобы связанными с Китаем, пишет газета The Wall Street Journal.

По ее сведениям, электронные письма от имени председателя спецкомитета Палаты представителей Конгресса США по Китаю отправлялись перед очередным раундом торговых переговоров Соединенных Штатов и Китая в июле, их получили несколько торговых объединений, юридических компаний и американских федеральных ведомств. В письме содержался файл со шпионской программой, который был замаскирован под законопроект.

По словам издания, вредоносное обеспечение имеет отношение к хакерской группе APT41, якобы связанной с Китаем, целью кибератаки было установление электронной слежки за группами, принимавшими участие в подготовке США к торговым переговорам.

Расследованием занимается ФБР, которое сообщило газете, что "работает с партнерами для выявления и преследования ответственных", однако отказалось предоставлять детали относительно инцидента. В свою очередь в посольстве Китая в США изданию заявили, что Пекин выступает против кибератак, а также "клеветы без веских доказательств".