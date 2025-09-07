Эрдоган по-турецки приветствовал Пескова перед переговорами с Путиным

Президент России проводил встречу с турецким лидером 1 сентября во время визита в Китай

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по-турецки поприветствовал пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова перед переговорами в Китае. Кадры показали в программе "Москва. Кремль. Путин".

"Песков! Как дела? Хорошо?" - привели в программе слова Эрдогана.

Президент России Владимир Путин проводил встречу с турецким лидером 1 сентября во время визита в Китай.

Песков владеет турецким, он окончил ИСАА МГУ по специальности "историк-востоковед", "референт-переводчик". В 1996-2000 годах был сначала вторым, а затем первым секретарем посольства РФ в Турции. В ноябре 1999 года во время стамбульского саммита Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе был переводчиком с турецкого у президента РФ Бориса Ельцина.