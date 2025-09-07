Согласно этим данным, 27% респондентов сказали, что подход главы вашингтонской администрации к конфликту позволит достичь "мирного урегулирования"

ВАШИНГТОН, 7 сентября. /ТАСС/. Многие американцы полагают, что подход президента США Дональда Трампа к конфликту на Украине не способствует его урегулированию. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного телеканалом CBS совместно с исследовательской службой YouGov.

Согласно этим данным, 27% респондентов сказали, что подход главы вашингтонской администрации к конфликту позволит достичь "мирного урегулирования". 43% полагают, что действия американского лидера способствуют продолжению военных действий. 30% считают, что шаги со стороны Трампа никак не влияют на конфликт.

В целом, работу Трампа на посту президента оценили позитивно 44% опрошенных, негативно - 56%. 38% поддерживают введение американским лидером новых пошлин в отношении продукции из других государств, 62% выступают против этого. 71% считают, что это приведет к повышению цен в США в краткосрочной перспективе.

43% участников опроса посчитали верным шагом переброску администрацией Трампа бойцов Национальной гвардии в Вашингтон для борьбы с преступностью. Противоположного мнения придерживаются 57% респондентов. 42% отметили, что такие же меры следует принять в других американских городах, против этого 58%.

Опрос был проведен с 3 по 5 сентября среди 2 385 совершеннолетних жителей США.