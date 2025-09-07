Это поможет предотвратить его распад, считает премьер-министр Венгрии

БУДАПЕШТ, 7 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал к реорганизации Евросоюза, чтобы предотвратить его распад. Соответствующее заявление он сделал в ходе мероприятия правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз".

"ЕС нужно реорганизовать для того, чтобы избежать его распада", - сказал Орбан, его слова приводит в X венгерский депутат Европарламента Андраш Ласло.

Премьер-министр Венгрии добавил, что с 2008 по 2025 год объединенная Европа потеряла 7% своей доли на мировом рынке, в то время как США приобрели 4%. "Это может стать бесславным концом благородного европейского проекта", - добавил Орбан.