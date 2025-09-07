Le Figaro: ВСУ сталкиваются с серьезной нехваткой личного состава

Командир 108-го отдельного механизированного батальона "Волки Да Винчи" Сергей Филимонов в беседе с изданием также заявил, что Украина "существенно отстает от России с точки зрения пехоты"

ПАРИЖ, 7 сентября. /ТАСС/. Подразделения ВСУ испытывают серьезную нехватку личного состава, на некоторых направлениях линия обороны состоит лишь из отдельных укреплений с двумя-тремя солдатами. Об этом пишет французская газета Le Figaro со ссылкой на неназванного офицера штурмовой бригады.

"Пехоты больше нет, теперь это не линия обороны, а просто позиции с двумя-тремя солдатами, которые могут находиться в 100 м, 200 м от друга", - утверждает украинский военный.

По его словам, военные на переднем крае остаются на позициях месяцами, даже если ранены и им требуется эвакуация. Собеседник издания признал, что никто не хочет заменять товарищей на их позициях, потому что "это путь в один конец", а те, кто находятся там, вынуждены прятаться в ямах и им сбрасывают еду и воду при помощи беспилотников. "Они постепенно вытесняют нас из Донбасса, мы прогибаемся, потому что у нас не хватает людей", - говорит военный.

Командир 108-го отдельного механизированного батальона "Волки Да Винчи" Сергей Филимонов в беседе с изданием также заявил, что Украина "существенно отстает от России с точки зрения пехоты", а именно ее количества. По этой причине ВСУ не проводят наступательные операции, считая их "безнадежными", сказал он.

Дезертирство и мобилизация

Как сообщало ранее издание "Страна" со ссылкой на материалы журналиста Владимира Бойко, уже 142 тыс. человек дезертировали из украинской армии в 2025 году, однако реальное количество может быть выше, поскольку такие эпизоды часто скрывают. На этом фоне 4 сентября Верховная рада приняла в первом чтении законопроект, который возвращает уголовную ответственность за самовольное оставление части (СОЧ).

С 18 мая на Украине вступил в силу скандальный закон, ужесточающий правила мобилизации, который призван дополнительно призвать в армию сотни тысяч украинцев. В частности, согласно закону, мужчины в возрасте 25-55 лет, получившие инвалидность второй и третьей группы после 24 февраля 2022 года, должны пройти повторную медкомиссию. Кроме того, в стране отменено понятие ограниченной годности к службе.

С февраля 2022 года в республике объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. Им запрещен выезд за рубеж, повестки выдают в госучреждениях, на улицах, в торговых центрах и транспорте. По данным украинских СМИ, мужчины стараются всеми способами уклониться от мобилизации, месяцами не выходят из дома, пытаются выехать из страны по поддельным справкам либо пересечь границу нелегально. В украинских социальных сетях регулярно распространяются видеозаписи случаев насильственной мобилизации и конфликтов граждан с военкомами. Периодически всплывают факты избиения мужчин в военкоматах.