Президент США сообщил, что провел "отличный разговор" с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым

ВАШИНГТОН, 7 сентября. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп допустил возможность посещения Казахстана и сообщил, что провел "отличный разговор" с президентом этой страны Касым-Жомартом Токаевым.

"Я могу [сделать это]", - ответил президент США на вопрос о том, посетит ли он Казахстан. "У меня был с ним отличный разговор", - добавил Трамп, говоря о Токаеве. "Передайте ему привет. Он хороший человек", - подчеркнул американский лидер. Он отвечал на вопросы журналистов на Южной лужайке Белого дома.

Вице-премьер - министр национальной экономики Казахстана Серик Жумангарин ранее в этом месяце заявил, что развитие торгово-экономических связей с США - приоритет во внешней политике республики. В Астане видят потенциал для наращивания торгового оборота, отметил он на встрече с вице-президентом Торговой палаты США Хушем Чокси и представителями американских компаний, на которой обсуждались в том числе торговые барьеры.

1 августа Трамп подписал указ о введении пошлин от 15 до 41% в отношении более чем 60 стран и Евросоюза. Для Казахстана определена ставка пошлины в размере 25%. До этого Трамп отправил письмо Токаеву с обоснованием такого решения. Токаев, по данным его пресс-службы, направил ответное послание, в котором выразил уверенность в достижении компромисса. В Минторговли Казахстана сообщали о предложениях Вашингтону по урегулированию ситуации. По данным ведомства, пошлины затрагивают порядка 5% экспорта из республики в США.