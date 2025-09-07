Эти предложения оппозиции должны были блокировать четыре блока правительственных мер жесткой экономии - реформу здравоохранения, реорганизацию ряда государственных учреждений, реформу государственных компаний и ряд средств повышения эффективности налогообложения

БУХАРЕСТ, 7 сентября. /ТАСС/. Парламент Румынии отклонил все четыре предложения о вотуме недоверия правительству, с которыми выступили оппозиционные партии "Альянс за объединение румын", "СОС Румыния" и Партия молодых людей. Об этом сообщило агентство Аджерпрес.

Парламентарии обсудили каждое из предложений и проголосовали по каждому из них отдельно во время заседания, которое продолжалось семь часов. Ни одно из них не получило 233 голоса, необходимые для того, чтобы отправить правительство в отставку. Парламентарии партий правящей коалиции не голосовали, но находились в зале, чтобы обеспечить кворум.

Эти предложения оппозиции должны были блокировать четыре блока правительственных мер жесткой экономии - реформу здравоохранения, реорганизацию ряда государственных учреждений, реформу государственных компаний и ряд средств повышения эффективности налогообложения. Все это часть второго из пяти пакетов мер по сокращению бюджетного дефицита, однако против одного из них - о пенсиях судей и прокуроров, а также сроках их выхода на пенсию - оппозиция возражений не имеет. Последний законопроект в Конституционном суде опротестовал Высший совет магистратуры (орган, контролирующий профессиональную деятельность судей и прокуроров), протест будет рассмотрен 24 сентября.

Этот пакет должен был включить и шестой блок мер реформы местной администрации, однако в коалиции правящих партий пока не удалось достигнуть по нему согласия. Социал-демократическая партия (СДП) выступила против значительного сокращения персонала мэрий и префектур, так что обсуждение этого блока мер в коалиции было отложено до 15 сентября. Правительство разбило пакет на отдельные блоки, чтобы Конституционный суд не смог отклонить его целиком в случае обжалования оппозицией.

Пакет был проведен через парламент 1 сентября путем ускоренной процедуры принятия ответственности за него кабмином. Согласно этой процедуре, если в течение трех дней парламентарии вынесут вотум недоверия правительству, то оно должно уйти в отставку. В противном случае закон о мерах жесткой экономии считается принятым, а кабмин продолжает работу. Теперь ожидается, что оппозиция опротестует пакет мер экономии в Конституционном суде.

Бюджетный дефицит Румынии в 2024 году составил 9,3% ВВП и является самым высоким в ЕС, в результате страна рискует потерять часть предназначенных ей выплат из европейских фондов. С целью сокращения дефицита правительство сообщило о намерении принять до конца лета три пакета мер жесткой экономии, однако из-за споров внутри правящей коалиции выдержать этот график не удалось. Правительственные меры жесткой экономии вызывают не только разногласия в правящей коалиции, но и недовольство у различных категорий румын. В стране ежедневно проходят акции протеста судей и прокуроров, чиновников мэрий и префектур, работников образования и здравоохранения.