Это связано с новыми правилами обращения за неиммиграционными визами

ВАШИНГТОН, 7 сентября. /ТАСС/. Госдепартамент США ввел правила, согласно которым подавать документы для получения американских неиммиграционных виз следует из страны своего гражданства или проживания. Как уточняется в заявлении ведомства, россияне могут это делать в американских дипмиссиях в Астане или Варшаве.

"Заявители на получение американских неиммиграционных виз должны записываться на собеседование в посольстве или консульстве США в стране своего гражданства или проживания, - говорится в заявлении. - Граждане тех стран, где власти США не занимаются обычной работой по выдаче неиммиграционных виз, должны подавать заявления в определенные [американские] посольства или консульства, если они не проживают где-либо еще". Ведомство указывает 17 государств, к которым это относится, в их числе Россия и Белоруссия. Для России в качестве мест для подачи заявлений приводятся американские дипмиссии в Астане или Варшаве, для Белоруссии - в Вильнюсе и Варшаве.

В Госдепе также подчеркнули: "Заявители должны подтвердить, что проживают в стране, в которой они подают заявку, если место подачи заявки обусловлено местом их проживания". "Заявители, которые записываются на собеседование в посольстве или консульстве США не в стране своего гражданства или проживания, могут столкнуться с тем, что получить визы будет сложнее", - сообщили в ведомстве, уточнив, что такие заявители "должны быть готовы к тому, что им придется ждать собеседования значительно дольше".

В заявлении говорится, что изложенные правила не касаются виз для дипломатов или других должностных лиц. "В редких случаях исключения могут быть сделаны по гуманитарным или медицинским причинам, а также по внешнеполитическим соображениям", - уточняется в документе.

Госдеп подчеркнул, что новые правила замещают его прежние рекомендации и нормы относительно обращений за визами. На сайте посольства США в Москве ранее были опубликованы инструкции, согласно которым граждане России "могут по-прежнему подавать заявления на неиммиграционные визы в любом посольстве или консульстве США, где они смогут записаться на прием".