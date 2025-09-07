Глава МИД Аббас Арагчи призвал европейские страны не следовать слепо линии Вашингтона

ЛОНДОН, 7 сентября. /ТАСС/. Иран готов восстановить доступ международных инспекторов к своим ядерным объектам и ограничить обогащение урана взамен на снятие западных санкций. Об этом сообщил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи.

"Иран готов заключить реалистичную и долгосрочную сделку, которая подразумевает строгий контроль [за объектами] и ограничение на обогащение [урана] в обмен на снятие санкций. Неспособность воспользоваться этим мимолетным шансом может иметь разрушительные последствия для региона и за его пределами в совершенно новом масштабе", - написал он в статье в британской газете The Guardian.

Арагчи призвал европейские страны не следовать слепо линии Вашингтона, иначе роль Старого света в международных делах сократится еще сильнее. "Может показаться, что Великобритания, Франция и Германия действуют назло [Ирану]. Но правда в том, что они намеренно придерживаются безрассудного курса, исходя из логики, что это может обеспечить им место за столом переговоров по другим вопросам. Это серьезный просчет, который неизбежно обернется против них", - указал он.

"Президент [США Дональд] Трамп ясно дал понять, что считает "евротройку" второстепенными игроками. Это очевидно по тому, как Европу отстраняют от вопросов, жизненно важных для ее будущего, включая российско-украинский конфликт. Посыл из Вашингтона четкий и ясный: чтобы обрести значимость, "евротройка" должна демонстрировать неизменную преданность. Недавние фотографии европейских лидеров, сидевших в Овальном кабинете перед президентом Трампом, наглядно подчеркивают эту динамику", - написал министр.

Арагчи добавил, что, "если Европа действительно хочет дипломатического решения, а президент Трамп хочет сфокусироваться на реальных проблемах, а не на выдумках из Тель-Авива, то им нужно дать дипломатии время и пространство, необходимые для успеха". "Альтернатива этому вряд ли будет привлекательной", - подчеркнул он, указав, что Вооруженные силы Ирана готовы "снова заставить Израиль бежать к "папочке" за спасением".

28 августа Великобритания, Германия и Франция инициировали запуск механизма snapback по восстановлению антииранских санкций Совета Безопасности ООН. При этом страны "евротройки" заявили о готовности продолжать вести переговоры по иранской ядерной программе в течение 30 дней для продления действия резолюции СБ ООН 2231, предполагающей снятие санкций против республики, срок действия которой истекает 18 октября.