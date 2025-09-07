Афины не позволят Анкаре получить льготные кредиты на военные цели из специального фонда милитаризации Евросоюза, если та продолжит угрожать войной, заявил глава греческого правительства

АФИНЫ, 7 сентября. /ТАСС/. Греция не допустит получения Турцией льготных кредитов на военные цели из специального фонда милитаризации Евросоюза (Security Action for Europe, SAFE), если Анкара не прекратит грозить Афинам войной в случае реализации ими своего права на расширение территориальных вод с 6 до 12 морских миль в Эгейском море. Об этом премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил на пресс-конференции на Салоникской международной ярмарке.

Премьер отметил, что "прошло уже 30 лет с 1995 года, когда Великое Национальное Собрание Турции проголосовало за неприемлемую угрозу Греции в виде casus belli (лат., формальный повод для объявления войны)". "Что такое casus belli? Если вы расширяете свои территориальные воды в Эгейском море, то мы, по сути, угрожаем вам войной. Если мы действительно хотим существенной нормализации греко-турецких отношений и более глубокого понимания сути наших принципиальных разногласий, то очевидно, что Турция должна отозвать casus belli", - сказал Мицотакис. "Пока casus belli сохраняется и пока Турция и в других областях демонстрирует ревизионизм, наносящий ущерб Греции, Греция будет блокировать участие Турции в программе SAFE, поскольку у нее есть такая возможность", - подчеркнул премьер.

"Я продолжу диалог с [президентом Турции] господином [Тайипом] Эрдоганом, чтобы обеспечить открытые каналы связи и быть с ним предельно честным по вопросам, которые нас волнуют", - добавил глава правительства.

Турция не подписала Конвенцию ООН по морскому праву, согласно которой страны могут расширить свои территориальные воды до 12 морских миль. В 1995 году во время ратификации этой конвенции греческим парламентом Анкара заявила, что если Греция расширит свои территориальные воды с 6 до 12 морских миль в Эгейском море, то это будет рассматриваться как нарушение национального суверенитета Турции и, следовательно, станет casus belli. В последние годы турецкие политики напоминали Греции об угрозе войны, если она расширит свои территориальные воды до 12 морских миль в Эгейском море.

Весной 2025 года ЕС предпринял шаги на пути к масштабной милитаризации. В частности, в марте на экстренном саммите в Брюсселе одобрен план перевооружения ReArm EU на €800 млрд, предусматривающий совместные закупки оружия и использование средств из программы для депрессивных регионов. Позднее Совет ЕС утвердил создание фонда милитаризации (SAFE) объемом €150 млрд как часть долгосрочной программы военного строительства до 2030 года. Еврокомиссия отметила, что первые военные кредиты по программе SAFE запросили Франция, Бельгия, Италия, Испания, Португалия, Греция, Кипр, Венгрия, Польша, Румыния, Болгария, Чехия, Словакия, Хорватия, Финляндия, Латвия, Литва и Эстония. Турция, как страна - кандидат на вступление в ЕС, тоже потенциально имеет право на участие в военной программе Евросоюза.