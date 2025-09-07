Национальное собрание Франции проголосует по вопросу доверия правительству

Французы в целом выражают недовольство политическим классом в стране

ПАРИЖ, 8 сентября. /ТАСС/. Голосование по вопросу доверия правительству Франции пройдет в Национальном собрании (нижней палате парламента) в понедельник вечером. С большой вероятностью оно завершится поражением действующего премьер-министра Франсуа Байру.

Согласно подсчетам парламентского телеканала LCP, который основывает их на публичных заявлениях депутатов и собственных источниках, в общей сложности 330 из 577 парламентариев намерены проголосовать против доверия кабмину: 138 представителей правой и 172 представителя левой оппозиции. Такого количества более чем достаточно для отставки правительства даже в случае классического вотума недоверия, когда требуется абсолютное большинство. А в случае, когда голосование инициирует сам премьер, как сейчас, учитывается соотношение голосов за и против, поэтому все воздержавшиеся, а таковых ожидается около 40 человек, также фактически выступят на стороне противников правительства.

На фоне серьезных разногласий по поводу бюджета на 2026 год и предложенных Байру мер экономии для сокращения рекордного государственного долга, достигшего 3,4 трлн евро, некоторые депутаты предпочтут скорее воздержаться, нежели прямо выражать поддержку нынешнему кабмину, отмечает телеканал LCP. Проголосовать за доверие намерены представители президентской коалиции "Вместе за республику", а также отдельные представители фракции "Независимые депутаты и представители заморских территорий Франции" (LIOT) и "Правых республиканцев" под руководством Лорана Вокье. Последний дал полную свободу выбора своим однопартийцам, две трети которых (около 33 человек), по информации LCP, проголосуют за, остальные воздержатся.

Битва за премьерское кресло

Сам Байру всю последнюю неделю вел активные консультации с лидерами парламентских фракций и настаивал на том, что инициированное им голосование будет сосредоточено на "признании реальности" тяжелого положения в сфере государственных финансов, а не на доверии конкретным министрам и ему лично. В воскресном интервью интернет-порталу Brut Байру призвал парламентариев "не быть пленниками лозунгов политических партий" и самостоятельно принимать решение, не оглядываясь на установки лидеров фракций. При этом он заявил, что, продержавшись девять месяцев во главе правительства, уже показал хороший результат и "ни о чем не жалеет".

Лидеры оппозиции не вняли аргументам Байру и заявили, что, признавая тяжесть финансового положения страны, все равно намерены перенести ответственность за него на правительство, проголосовав против доверия ему. В этих условиях президент Франции Эмманюэль Макрон, согласно источникам СМИ в его окружении, рассматривает варианты замены Байру еще до подведения итогов голосования. Источники газеты La Tribune в Елисейском дворце рассчитывают, что президент определится с кандидатурой до 21 сентября и своей поездки в Нью-Йорк на сессию Генеральной Ассамблеи ООН.

После последовательных отставок премьеров из президентской партии в прошлом году, а затем рекордно короткого (три месяца) пребывания на этом посту представителя "Республиканцев" Мишеля Барнье, завершается и вахта центристов в лице Байру.

Глава Социалистической партии Франции Оливье Фор уже открыто заявил о готовности его партии возглавить новое правительство, что, впрочем, встретило жесткую реакцию со стороны правоцентристов из числа "Республиканцев", которые подчеркнули, что не будут работать в правительстве под руководством левых.

Альтернативу предлагает правая партия "Национальное объединение", лидер парламентской фракции которой Марин Ле Пен заявила в воскресенье, что председатель партии Жордан Барделла готов стать новым премьер-министром. Также она заявила, что десятки ее однопартийцев готовы занять министерские посты, если возникнет необходимость. Пока такая перспектива не встретила открытого сопротивления со стороны других партий.

Перспектива роспуска парламента

Однако Ле Пен пошла еще дальше и заявила о готовности пожертвовать "всеми мандатами на земле", если президент страны после отставки правительства захочет распустить Национальное собрание, как это уже было летом прошлого года. Сама Ле Пен при таком развитии событий не сможет баллотироваться на выборах из-за действующего в отношении нее судебного запрета, который все еще оспаривается. Примечательно, что действующий премьер, по данным газеты Les Echos, убеждает президента отказаться от роспуска парламента, представители социалистов и "Республиканцев" также выступают против. Именно у "Национального объединения", согласно опросам, есть шансы расширить свое присутствие в парламенте, тогда как пропрезидентская коалиция "Вместе за республику" может потерять часть мандатов.

В целом же французы выражают недовольство политическим классом, и, согласно опросу IPSOS-Bva и CESI для газеты La Tribune Dimanche, даже самый популярный среди политических лидеров Жордан Барделла может рассчитывать на поддержку только 40% избирателей. В опросе же Elabe, проведенном в конце августа, 45% респондентов заявили, что в сложившейся кризисной ситуации виноваты абсолютно все участники политического процесса во Франции, а 39% граждан подчеркнули, что не желают видеть представителя какой-либо из ведущих партий на посту премьера.

В другом опросе Elabe от 26 августа большинство респондентов заявили, что их фактически устроит любое развитие ситуации после отставки Байру, будь то просто назначение нового премьера (81% за) или же предварительный роспуск парламента (69%). Более того, 67% поддержали бы самый радикальный сценарий с последующей отставкой и самого Макрона. Но этот сценарий уже многократно отвергал сам президент, заявляя, что исполнит свой мандат до конца, а истекает его срок в 2027 году.