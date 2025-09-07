Президент США назвал текущие переговоры "крайне интересными"

ВАШИНГТОН, 8 сентября. /ТАСС/. Ряд лидеров европейских стран прибудут в понедельник и вторник в Соединенные Штаты для обсуждения мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"У нас идут крайне интересные обсуждения. Определенные европейские лидеры прибудут в нашу страну в понедельник и вторник по отдельности", - сказал американский лидер, отвечая на вопросы журналистов на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.

Трамп выразил уверенность в итоговом урегулировании украинского кризиса.