Американский президент дал такой ответ журналистам

ВАШИНГТОН, 8 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп полагает, что договоренности об урегулировании конфликта в секторе Газа будут достигнуты в ближайшее время.

"Я считаю, что у нас очень скоро будет сделка по Газе", - отметил американский лидер в воскресенье, отвечая на вопросы журналистов на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.

Радикальное палестинское движение ХАМАС ранее объявило, что готово незамедлительно вернуться к переговорам о прекращении огня в секторе Газа и об освобождении всех удерживаемых там заложников.

Ранее в воскресенье Трамп потребовал от ХАМАС принять его условия урегулирования конфликта в секторе Газа и подчеркнул, что это "последнее предупреждение". 6 сентября, неназванный представитель движения сообщил телеканалу Al Arabiya, что радикалы не ведут переговоры с Вашингтоном по поводу урегулирования конфликта в секторе Газа, опровергнув тем самым более ранние заявления президента США о контактах его администрации с ХАМАС.

В марте израильская армия возобновила боевые действия в секторе, прервав установленный в январе режим прекращения огня. В ходе нескольких раундов переговоров при посредничестве Катара, Египта и США стороны конфликта не смогли определить условия нового соглашения. 8 августа военно-политический кабинет Израиля одобрил план по взятию под контроль всей территории города Газа и расширению операции в палестинском анклаве. 18 августа ХАМАС положительно ответил на предложение посредников о прекращении огня, документ был передан Израилю. Позже министр обороны еврейского государства Исраэль Кац утвердил план захвата города Газа, а 21 августа предложенную стратегию одобрил и премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху. По данным израильской стороны, радикалы продолжают удерживать в Газе 20 живых заложников и 28 тел погибших пленников.