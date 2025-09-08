Трамп заявил, что удивлен решением Исибы уйти с поста премьера Японии

Японский политик ранее заявлял о нежелании "цепляться за пост"

ВАШИНГТОН, 8 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что его удивило решение премьер-министра Японии Сигэру Исибы подать в отставку.

"Я удивлен, потому что знаком с ним, он мне нравился, а теперь он уходит в отставку, - сказал Трамп, отвечая вопрос журналистов на военной базе Эндрюс под Вашингтоном. - Я считаю его очень приятным человеком".

Ранее Исиба заявил, что решил подать в отставку с поста председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). Следовательно, он покинет и пост главы правительства. Исиба напомнил, что говорил о том, что не намерен "цепляться за пост" и примет решение в "подходящее время". Сейчас такое время настало, поскольку завершены переговоры с США по пошлинам, добавил Исиба.

На прошедших 20 июля выборах правящий блок в составе ЛДП и "Комэйто" потерял большинство в верхней палате парламента. Это стало вторым подряд крупным поражением для Исибы: в октябре прошлого года правящая коалиция лишилась большинства и в нижней, ключевой, палате парламента. ЛДП также потерпела неудачу на выборах в законодательное собрание Токио. Ряд влиятельных деятелей партии и ее молодежное крыло высказались за отставку Исибы.