Ректор Федерального университета Рио-де-Жанейро отметил урон суверенитету, наносимый политикой Соединенных Штатов

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Гадалин/. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва продолжает твердо отстаивать суверенитет страны после усиления Соединенными Штатами экономического давления и постепенно становится лидером глобального Юга в противодействии тарифным мерам Вашингтона. Такое мнение выразил ТАСС ректор Федерального университета Рио-де-Жанейро, член президентского Совета по устойчивому социально-экономическому развитию Бразилии Роберту Медронью.

"Президент Лула [да Силва] становится лидером борьбы с [тарифной] политикой [США], которая наносит урон нашему суверенитету. Бразилия <...> берет на себя эту роль - роль противодействия абсурдным шагам американской администрации", - заявил он в преддверии внеочередного саммита БРИКС, который будет проведен по инициативе бразильского лидера.

Ректор также указал на необходимость для Бразилии как можно скорее вместе с БРИКС разработать альтернативные западным международные платежные системы. "Мы не можем зависеть от доллара США. Мы также не должны зависеть от [системы передачи межбанковских платежей] SWIFT. Эти инструменты в итоге используются против наших собственных интересов", - подчеркнул Медронью.

Саммит БРИКС в формате видео-конференц-связи начнется 8 сентября в 15:00 мск. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме подтвердил, что российский лидер Владимир Путин примет участие в саммите. Также подтверждено участие председателя КНР Си Цзиньпина и президента ЮАР Сирила Рамапосы. Индию будет представлять министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар.