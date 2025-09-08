Премьер Японии не против участия членов его кабинета в борьбе за высший пост

Сигэру Исиба отметил, что это не должно мешать им выполнять свои обязательства на занимаемых постах

ТОКИО, 8 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба, возглавляющий правящую Либерально-демократическую партию (ЛДП), не против участия действующих членов своего кабинета в борьбе за пост председателя партии и, следовательно, главы правительства. С таким заявлением Исиба, который сам не планирует выставлять свою кандидатуру на выборах, выступил на следующий день после объявления о намерении уйти в отставку.

"Конечно, я одобрю [их намерение участвовать в борьбе]. Нет причин препятствовать и в этом, и вопрос не стоит о моем одобрении или неодобрении", - сказал он журналистам. Однако, подчеркнул Исиба, это не должно привести к проблемам или задержкам в исполнении ими своих обязательств на занимаемых постах.

Кандидаты

Вскоре после заявления Исибы агентство Киодо со ссылкой на источники сообщило, что свою кандидатуру намерен выставить Ёсимаса Хаяси - генеральный секретарь кабмина. Помимо него об участии в гонке за пост премьера объявил бывший генсек ЛДП Тосимицу Мотэги.

Потенциальным кандидатом на выборах председателя ЛДП считается также Синдзиро Коидзуми, занимающий пост министра сельского хозяйства в кабинете Исибы. Кроме них возможными претендентами на пост считаются экс-министр экономической безопасности Санаэ Такаити, одна из наиболее близких сторонников покойного экс-премьера Синдзо Абэ, экс-министр экономической безопасности Такаюки Кобаяси, министр финансов Кацунобу Като и экс-министр финансов Сюнъити Судзуки.

Причины политической нестабильности

На прошедших 20 июля выборах правящий блок в составе ЛДП и партии "Комэйто" потерял большинство в верхней палате парламента. Это стало вторым подряд крупным поражением для Исибы: в октябре прошлого года правящая коалиция лишилась большинства и в нижней, ключевой, палате парламента. ЛДП также потерпела неудачу на выборах в законодательное собрание Токио. Ряд влиятельных деятелей партии и ее молодежное крыло высказались за отставку Исибы.

Исиба последовательно заявлял о намерении остаться на своем посту, чтобы не создавать вакуум власти и не порождать политический хаос. Позднее он взял на себя вину за провал на выборах, пообещал не уходить от ответственности и заявил, что "не цепляется за пост" премьера и председателя партии. В результате под давлением однопартийцев Исиба 7 сентября объявил о намерении уйти в отставку, чтобы избежать партийного раскола.

Самый популярный кандидат

Большая часть японцев, согласно опросам, хочет видеть на посту премьер-министра Санаэ Такаити. Следом по популярности идет министр сельского хозяйства, сын экс-премьера Синдзиро Коидзуми.

Однако, опросы общественного мнения не имеют определяющего значения при выборе главы правительства в Японии, поскольку его избирают члены парламента. До досрочных выборов осенью 2024 года это означало, что им почти автоматически становился лидер ЛДП, поскольку она вместе со своим партнером по коалиции партией "Комэйто" имела большинство в ключевой нижней палате парламента. Теперь ЛДП и "Комэйто" потеряли большинство и в нижней, и в верхней палатах.

Оппозиционные партии не смогли сформировать коалицию из-за разногласий по ряду вопросов. ЛДП вместе с "Комэйто" удалось сформировать правительство меньшинства, но приходится договариваться с малыми оппозиционными партиями при принятии решений в парламенте. Таким образом, главным претендентом на пост главы правительства по-прежнему считается лидер ЛДП.

Выборы нового главы ЛДП, как считается, могут пройти в течение месяца.