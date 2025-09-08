Президент Мигель Диас-Канель назвал Латинскую Америку и Карибский бассейн зоной мира, призывая к деэскалации

ГАВАНА, 8 сентября. /ТАСС/. Военная операция США в Карибском бассейне является серьезной угрозой региональной безопасности. Об этом заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель.

"Латинская Америка и Карибский бассейн являются зоной, свободной от ядерного оружия, и зоной мира, - написал Диас-Канель на своей странице в X. - СЕЛАК (Сообщество латиноамериканских и карибских государств, влиятельное интеграционное объединение в регионе - прим. ТАСС) обязано защищать эти достижения перед лицом серьезной угрозы региональной безопасности, которую представляет собой непропорциональная военная операция США в Карибском бассейне, [проводимая] под ложными предлогами".

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Венесуэла принимает недостаточные меры для борьбы с торговлей наркотиками. По данным агентства Reuters, 19 августа три эсминца Военно-морских сил США (USS Gravely, USS Jason Dunham и USS Sampson) были направлены в южную часть Карибского бассейна к берегам Венесуэлы "для проведения операций по борьбе с наркокартелями". Также сообщалось о переброске атомной подводной лодки USS Newport News, ракетного крейсера USS Lake Erie, десантных кораблей и 4,5 тыс. военнослужащих. 2 сентября Трамп сообщил, что американские вооруженные силы в ходе операции в международных водах уничтожили 11 членов венесуэльского наркокартеля.