Американские власти ранее задержали 457 человек на строительной площадке завода по производству аккумуляторов для электромобилей Hyundai Motor Group и LG Energy Solution в штате Джорджия

ВАШИНГТОН, 8 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп на фоне задержания в стране более 300 южнокорейских рабочих, участвовавших в строительстве завода Hyundai и LG, призвал иностранные компании соблюдать миграционное законодательство.

"После операции по обеспечению соблюдения иммиграционного законодательства на заводе Hyundai Battery в Джорджии я призываю все иностранные компании, инвестирующие в Соединенные Штаты, уважать миграционные законы нашей страны. Ваши инвестиции приветствуются, и мы призываем вас легально привлекать ваших талантливых специалистов с выдающимися техническими навыками для создания продукции мирового класса", - написал Трамп в Truth Social.

Он также подчеркнул, что привлекающие квалифицированных иностранных специалистов зарубежные компании должны нанимать и обучать американских рабочих.

Ранее американские власти задержали 457 человек на строительной площадке завода по производству аккумуляторов для электромобилей южнокорейских компаний Hyundai Motor Group и LG Energy Solution в штате Джорджия. Более 300 из них являются гражданами Республики Корея. Они подозреваются в нарушении миграционного законодательства. Позже власти Республики Корея договорились с США о возвращении на родину задержанных южнокорейских рабочих.

Агентство Yonhap отмечало, что большинство южнокорейских граждан приехали в США по деловой визе B1 или в соответствии с безвизовым режимом ESTA для непродолжительных поездок. Американские власти заявили, что задержанные работали на территории США без соответствующего разрешения.