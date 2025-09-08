По информации газеты, местных правоохранителей сняли с этого задания 6 сентября

НЬЮ-ЙОРК, 8 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции Лос-Анджелеса прекратили обеспечивать безопасность бывшего вице-президента и экс-кандидата от демократов на пост лидера США Камалы Харрис после возмущения общественности. Об этом сообщила газета Los Angeles Times.

По ее данным, местных полицейских сняли с этого задания 6 сентября.

5 сентября Los Angeles Times сообщила, что обеспечением безопасности Харрис временно будут заниматься не менее 12 сотрудников городской полиции после того, как американский президент Дональд Трамп лишил ее государственной охраны. Газета раскритиковала такое решение властей. Кроме того, резкой критике это подвергли в Лиге защиты полиции Лос-Анджелеса. Там назвали "безумием" "отвлекать правоохранитей от защиты обычных жителей Лос-Анджелеса ради обеспечения безопасности провалившегося [на выборах] кандидата в президенты, который к тому же является мультимиллионером, владеет несколькими домами и в состоянии легко обеспечить свою безопасность".

В конце августа Трамп распорядился лишить Харрис государственной охраны, которую ей обеспечивали сотрудники Секретной службы США.