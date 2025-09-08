Это стало очевидно "после односторонних уступок, сделанных президенту США Дональду Трампу по вопросам оборонных расходов и торговли", указали экс-глава евродипслужбы Жозеп Боррель, бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт и бывший депутат Европарламента Доменек Руис Девеса

БРЮССЕЛЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Руководство ЕС ведет неправильную политику с США, им не хватает долгосрочного политического планирования и единства. Такое мнение высказали экс-глава евродипслужбы Жозеп Боррель, бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт и бывший депутат Европарламента (ЕП) Доменек Руис Девеса.

"Наш союз выглядит опасно раздробленным и слабым, застрявшим во враждебной внутренней и внешней среде. <...> Европа не просто сталкивается с миром континентальных империй, но рискует стать вассалом Америки. <...> Руководителям ЕС не хватает долгосрочного политического видения, лидерских качеств и единства", - отметили политики в совместно написанной для издания Politico статье.

По их мнению, это стало очевидно "после односторонних уступок, сделанных президенту США Дональду Трампу по вопросам оборонных расходов и торговли", а также после того, как ЕС получил "второстепенную роль в урегулировании конфликта на Украине". Более того, участие Евросоюза в разрешении зарубежных конфликтов стало "практически незначительным" из-за отсутствия авторитета на международной арене или отсутствия единства внутри сообщества. Они подчеркнули, что сейчас в Европейском совете и Еврокомиссии (ЕК) доминирует "союз сторонников Трампа и ностальгирующих атлантистов".

По словам политиков, следует усилить влияние ЕП, который может призвать ЕК изменить внешний курс, в частности блокировать снижение пошлин на американские товары. Помимо этого, необходимо отменить принцип единогласия при принятии решений, чтобы обходить вето Венгрии на военную помощь Украине. В противном случае "Европа, как политический проект, может погибнуть", резюмировали авторы статьи.

27 июля глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и Трамп договорились, что Вашингтон с 1 августа установит пошлины в размере 15% на примерно 75% ввозимых в США европейских товаров вместо 30-процентных пошлин на весь импорт из Европы, которые угрожал ввести Белый дом. Взамен комиссия пообещала полностью запретить любые виды импорта в ЕС российских энергоресурсов и закупить американские нефть, газ, ядерное оборудование и топливо на $750 млрд, а также инвестировать $600 млрд в экономику США.