Чо Хён намерен встретиться с американским госсекретарем Марко Рубио

СЕУЛ, 8 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Республики Корея Чо Хён планирует нанести визит в США, чтобы поспособствовать возвращению южнокорейских рабочих, задержанных в штате Джорджия по подозрению в нарушении миграционного законодательства. Об этом сообщило агентство Yonhap.

"Министр Чо Хён отправится в США, чтобы завершить административные процедуры, в том числе касающиеся организации чартерного рейса для возвращения задержанных граждан Республики Корея. Он также, как ожидается, проведет консультации для решения визовых проблем", - информирует Yonhap. По его данным, Чо Хён отправится в США в понедельник. По информации газеты "Хангёре", южнокорейский министр намерен встретиться с госсекретарем Марко Рубио.

Ранее администрация южнокорейского президента заявила, что чартерный самолет отправится за южнокорейскими гражданами "после завершения административных процедур" в США. Ожидается, что самолет будет отправлен в среду. По данным Yonhap, Сеул и Вашингтон обсуждают условия возвращения: будет ли это депортация или добровольный выезд. На данный момент американские власти дали задержанным выбор: согласиться на депортацию и сопутствующий пятилетний запрет на въезд или же пойти в суд.

4 сентября американские власти задержали 457 человек на строительной площадке завода по производству аккумуляторов для электромобилей южнокорейских компаний Hyundai Motor Group и LG Energy Solution в штате Джорджия. Более 300 из них являются гражданами Республики Корея. Они подозреваются в нарушении миграционного законодательства.

Агентство Yonhap ранее сообщило, что большинство южнокорейских граждан приехали в США по деловой визе B1 или в соответствии с безвизовым режимом ESTA для непродолжительных поездок. Американские власти заявили, что задержанные работали на территории США без соответствующего разрешения. Южнокорейские СМИ настаивают, что квоты на рабочие визы для Южной Кореи недостаточны.