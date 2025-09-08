Politico: ЕС готовит запрет реэкспорта в Россию через третьи страны

По данным издания, новый пакет санкций будет направлен на "борьбу с обходом и уклонением от санкций", а также ужесточение рестрикций в энергетическом и финансовом секторах

БРЮССЕЛЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Евросоюз (ЕС) намерен включить в 19-й пакет антироссийских санкций запрет на реэкспорт европейских товаров в Россию через третьи страны. Об этом сообщило европейское издание Politico.

По его информации, европейские дипломаты не ожидают от очередного пакета рестрикций ничего принципиально нового "за одним исключением в виде запрета на реэкспорт через третьи страны". Politico отмечает, что эта мера будет принята для предотвращения реэкспорта в Россию европейских товаров через страны, которым разрешено импортировать продукцию из Европы.

Издание уточняет, что новый пакет в целом, как ожидается, будет направлен на "борьбу с обходом и уклонением от санкций", а также ужесточение рестрикций в отношении энергетического и финансового секторов.

Российская сторона неоднократно подчеркивала незаконный характер вводимых против нее односторонних санкций, а также указывала, что они вредят самим инициаторам этих мер.