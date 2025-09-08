Мэр Тбилиси Каха Каладзе предупредил оппозиционеров о жесткой реакции за несоблюдение законов страны

ТБИЛИСИ, 8 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что революции в стране 4 октября, в день проведения выборов в местные органы власти, не будет.

Ранее бывший председатель партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили, оперный певец Паата Бурчуладзе и некоторые другие оппозиционеры неоднократно заявляли о планах "мирно свергнуть власть" 4 октября в день проведения муниципальных выборов. С этой целью они призывают граждан присоединиться к митингу в этот день в центре Тбилиси у здания парламента.

"Ничего не будет. Хабеишвили не серьезная фигура и его заявления не интересны. Для поддержки своих же сторонников они придумывают новые глупости. Никакой революции и противостояния не будет", - сказал Каладзе журналистам.

Политик также предупредил оппозиционеров, чтобы они не выходили за рамки закона. "Если кто-то совершит какое-то беззаконие, за этим последует жесткая реакция. Ну-ка, пусть попробуют и совершат что-то противозаконное", - подчеркнул он.

Выборы в местные органы власти пройдут в Грузии 4 октября. По данным ЦИК, для участия в выборах зарегистрированы 14 партий. Некоторые крупные оппозиционные партии, в том числе политическое объединение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение", отказались участвовать в выборах, так как считают, что прошедшие в октябре 2024 года парламентские выборы были сфальсифицированы.