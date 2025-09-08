Глава Евросовета отметил, что Брюссель поддерживает введение вторичных ограничительных мер против любых стран мира, закупающих российскую нефть и газ

БРЮССЕЛЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Глава Европейского совета Антониу Кошта сообщил, что Брюссель добивается поддержки Вашингтоном 19-го пакета санкций против России. Об этом он заявил на пресс-конференции в ходе визита в Хельсинки.

"Мы ранее стабилизировали наши отношения с США. Сейчас мы обсуждаем санкции, как мы можем их координировать", - заявил он, подтвердив, что Брюссель теперь выступает за введение вторичных санкций против любых стран мира, которые закупают российскую нефть и газ.

Он подчеркнул, что 19-й пакет будет включать ограничения против независимых танкеров, которые перевозят российские нефтепродукты по рыночным ценам, не обращая внимания на попытки США и Евросоюза установить потолки цен на российскую нефть и ее производные. Эти танкеры не пользуются западными страховыми и прочими услугами, что лишает страны Запада базовых рычагов контроля и получения информации об этих судах, поэтому на Западе для них придумали название "теневой флот".