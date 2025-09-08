Официальный представитель министерства Линь Цзянь назвал действия Вашингтона тактикой запугивания

ПЕКИН, 8 сентября. /ТАСС/. Китайские власти считают дипломатией принуждения политику американской администрации по введению визовых ограничений в отношении граждан стран Центральной Америки за контакты с Коммунистической партией Китая.

"Китай выражает решительное недовольство безосновательными нападками и клеветническими кампаниями США, их откровенной дипломатией принуждения, а также вмешательством и подрывом отношений Китая со странами Центральной Америки, - заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь на брифинге. - Мы выступаем решительно против того, чтобы Соединенные Штаты размахивали [санкционной] дубинкой".

Как уточнил китайский дипломат, подобные действия Вашингтона в очередной раз отражают тактику запугивания, которую США применяют в международных отношениях, где "сильные угнетают слабых", а также "обнажают глубоко укоренившиеся идеологические предубеждения и менталитет холодной войны некоторых [американских] политиков". По словам официального представителя, процесс развития отношений между Китаем и центральноамериканскими странами невозможно остановить.

"КНР будет и впредь укреплять взаимодействие с государствами Центральной Америки", - пообещал он. Линь Цзянь отметил, что контакты китайской стороны с указанным регионом нацелены на совместное социально-экономическое развитие, "на благо народов всех стран".

"Соединенные Штаты вмешиваются в нормальные обмены и взаимодействие между странами Центральной Америки и Китаем, - подытожил официальный представитель. - Это вмешательство злонамеренно, безосновательно, лишено элементарного уважения к центральноамериканским государствам".

Как заявил на прошлой неделе госсекретарь США Марко Рубио, Соединенные Штаты ограничат выдачу виз гражданам стран Центральной Америки, которых Вашингтон считает связанными с КНР и Коммунистической партией Китая. По его словам, рестрикции также коснутся их ближайших родственников.