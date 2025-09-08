ЕК будет строить в Европе военную, цифровую и зеленую экономику

В Еврокомиссии нацелены на создание Оборонного союза, который примет на себя основную ответственность за безопасность

БРЮССЕЛЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Еврокомиссия намерена строить в Европе цифровую экономику, чтобы выиграть мировую "гонку искусственного интеллекта", работать над превращением ЕС в военный союз, который будет "дополнять НАТО", одновременно форсируя развитие зеленых технологий.

"Еврокомиссия нацелена на создание в ЕС полноценного Оборонного союза, который должен принять на себя основную ответственность за свою безопасность", - говорится в опубликованном Еврокомиссией ежегодном докладе о состоянии Евросоюза на 2025 год. В документе также отмечается, что ЕК продолжает считать НАТО "краеугольным камнем" евроатлантической системы безопасности.

Вторым приоритетом Еврокомиссия видит тотальную цифровизацию экономики и запуск сети фабрик по производству систем искусственного интеллекта.

"Европа должна стать родиной для новой волны пограничных технологий, в первую очередь, искусственного интеллекта. Гонка за ИИ только началась, и глобальное лидерство еще не определено. ЕС может лидировать в этой гонке со своими уникальными системами ИИ", - говорится в документе.

Еврокомиссия также не отказывается от своих лозунгов построения зеленой экономики, однако они перешли в докладе этого года на третью позицию. "Европа - лидер в технологической гонке по производству чистых технологий и имеет все условия для создания процветающей декарбонизированной экономики", - говорится в документе.

Война как идеология

План Еврокомиссии четко показывает, что концепция противостояния с Россией и строительства военной экономики плотно заняла первое место в приоритетах Брюсселя, выдавив на периферию зеленую повестку, которая еще несколько лет назад претендовала на роль новой экономической идеологии Евросоюза.

Еврокомиссия в документе напомнила, что страны ЕС уже полностью "разобрали" предложенные Еврокомиссией по плану SAFE (бывшая программа "Перевооружить ЕС") €150 млрд финансирования из бюджета сообщества на военные проекты. Кроме того, Еврокомиссия продолжает реализацию программы "Готовность - 2030", по которой она предоставила странам ЕС льготы в отношении бюджетных норм ЕС, рассчитывая, что это позволит правительствам европейских государств взять кредиты на общую сумму в €800 млрд для инвестиций в военные проекты.

Эти программы реализуются в полной координации с планами НАТО по повышению своих военных расходов до 5% ВВП.