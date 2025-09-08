По словам обозревателя издания Гэвина Мортимера, за пределами Западной Европы никто не воспринимает французского президента всерьез

ЛОНДОН, 8 сентября. /ТАСС/. Франция все больше погружается в политическую нестабильность, а ее международный авторитет стремительно снижается с каждым днем пребывания президента Эмманюэля Макрона у власти. Об этом пишет обозреватель британского журнала The Spectator Гэвин Мортимер.

"Президент [Макрон] продолжает гордо вышагивать по международной арене, обмениваясь объятиями и рукопожатиями с другими столь же некомпетентными европейскими лидерами. Но за пределами Западной Европы никто не воспринимает Макрона всерьез, - пишет он. - С каждым днем пребывания Макрона у власти международный авторитет Франции падает все ниже. Но он настаивает, что не уйдет в отставку".

Как отмечает Мортимер, Франции предстоит неделя крайней нестабильности. "Сегодня голосование в парламенте, а в среду люди выйдут на улицы в знак протеста со слоганом "Заблокируем все". Им действительно нужно беспокоиться? Франция уже "заблокирована" благодаря Эмманюэлю Макрону", - указывает он.

По мнению автора, правительство во главе с Франсуа Байру в этом году "еле двигалось вперед, не добившись ничего, кроме еще большего разочарования и презрения многострадального электората". "Французы устали от своего политического класса", - подчеркивает обозреватель.

О ситуации во Франции

25 августа Байру объявил, что вынесет 8 сентября на голосование в Национальное собрание вопрос о доверии правительству. Он обосновал свое решение кризисной экономической ситуацией, прежде всего продолжающимся ростом государственной задолженности.

Французские СМИ отмечают, что пока ситуация складывается не в пользу премьера и его кабмин может не пережить это голосование. Если депутаты проголосуют за недоверие правительству, которое не обладает собственным большинством в парламенте, оно будет вынуждено подать в отставку. В этом случае фракция оппозиционной левой партии "Неподчинившаяся Франция" намерена уже 9 сентября начать в парламенте процедуру импичмента президента. Конституция позволяет главе государства распустить парламент и назначить внеочередные выборы.

10 сентября во Франции планируются акции протеста и забастовки против экономической политики правительства. У движения нет определенного лидера, и инициатива исходит от самых разных локальных активистов, которые могут быть как из числа крайне левых, так и крайне правых. Они предлагают самые разные варианты протеста - от забастовок и манифестаций до полной самоизоляции дома без посещения культурных мероприятий и магазинов. Также имеют место призывы к отказу от банковских карт и переходу на наличные или же к акциям гражданского неповиновения. Кроме того, на 18 и 23 сентября запланированы забастовки против бюджетной политики властей.