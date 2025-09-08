В Европарламенте считают, что обращение главы ЕК будет фарсом

Сопредседатель левой фракции ЕП Манон Обри отметила, что Урсула фон дер Ляйен усугубляет состояние Евросоюза из года в год

БРЮССЕЛЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Сопредседатель левой фракции Европарламента Манон Обри заявила, что ежегодное обращение главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен к Европейскому парламенту, запланированное на 10 сентября, будет очередным фарсом.

"И в этом году обращение председателя Еврокомиссии окажется не чем иным, как фарсом для улучшения имиджа ЕК, при том, что фон дер Ляйен из года в год ухудшает состояние ЕС", - сказала политик европейскому изданию Politico.

Как предполагает издание, европарламентарии раскритикуют главу ЕК из-за заключения невыгодной сделки между ЕС и США о пошлинах, а также в связи с отсутствием должной реакции на конфликт в секторе Газа и одобрением соглашения о свободной торговле с Южноамериканским общим рынком (MERCOSUR) в ущерб фермерам.

Как отметила председатель фракции "Обновляя Европу" Валери Айе, в Европарламенте ожидают "более явного проявления лидерских качеств" руководства ЕК. Издание поясняет, что именно эта "нехватка лидерских качеств" и вызвала недовольство политикой ЕК со стороны политических сил разного толка. По информации Politico, группы с разных концов политического спектра готовят второе голосование о вынесении вотума недоверия фон дер Ляйен, оно может состояться в октябре. Первая попытка, состоявшаяся в июле, закончились неудачно

В свою очередь, неназванный представитель ЕК заявил изданию, что в руководстве ЕС знают о "политическом напряжении" в Европарламенте и о "недовольстве политических групп, в том числе в рядах большинства фон дер Ляйен", но этого "не боятся".

Фон дер Ляйен является неизбираемым лидером исполнительной структуры ЕС. В марте 2024 года она на безальтернативной основе была выдвинута ведущей политической силой Евросоюза - наднациональной Европейской народной партией, представляющей собой конгломерат неохристианско-демократических партий ЕС, на пост главы ЕК на второй срок. В июне 2024 года, также на безальтернативной основе ее назначил на этот пост саммит Евросоюза.