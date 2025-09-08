Представитель ЕК Олоф Джилл отказался комментировать требования президента США Дональда Трампа о полном отказе от закупок российских нефтепродуктов и газа

БРЮССЕЛЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Еврокомиссия подтверждает, что спецпосланник по санкциям Дэвид О'Салливан во главе делегации ЕС прибыл в США для согласования антироссийских санкций. Об этом сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Олоф Джилл.

"Я могу подтвердить, что наш спецпосланник по санкциям Дэвид О’Салливан находится во главе делегации ЕС в Вашингтоне, где проведет переговоры по координации санкций [в отношении РФ]", - сообщил Джилл.

Джилл подчеркнул, что консультации с американской стороной по антироссийским санкциям пройдут "в понедельник во второй половине дня".

Он отказался комментировать требования президента США Дональда Трампа о том, чтобы ЕС полностью отказался от закупок российских нефтепродуктов, а также от закупок российского газа в любой форме. Он также отказался комментировать слова президента США о возможном введении ответных мер против Евросоюза в ответ на наложенный Еврокомиссией 5 сентября на компанию Google штраф в 3 млрд евро за нарушение норм ЕС по конкуренции.

В понедельник глава Евросовета Антониу Кошта сообщил, что Еврокомиссия в рамках 19-го пакета санкций готовит вторичные санкции против государств - партнеров России, которые закупают российские энергоресурсы. Он не конкретизировал, когда Брюссель надеется завершить согласование 19-го пакета.