Подозреваемого арестовали на 30 дней для продолжения расследования

КИШИНЕВ, 8 сентября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Молдавии задержали руководителя одного из секторов пограничной полиции, которого подозревают в хищении и перевозке на Украину уклонистов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам.

Следователям удалось собрать доказательства похищения двух украинцев. Согласно материалам дела, их ограбили и незаконно переправили обратно на Украину через Днестр. В ходе обысков у подозреваемого были найдены вещи, принадлежавшие также другим гражданам Украины. Подозреваемый был арестован на 30 дней для продолжения расследования.

Ранее глава пограничной полиции Молдавии Руслан Галушка рассказал журналистам, что только в прошлом году границу республики незаконно перешли около 20 тыс. украинских уклонистов. По его словам, при переходе границы эти лица даже не стремятся прятаться, так как на территории Молдавии они имеют право просить убежище, что освобождает их от ответственности за это нарушение.