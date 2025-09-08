Агентство не допускает утечек информации, подчеркнул генеральный директор этой организации

ВЕНА, 8 сентября. /ТАСС/. Возобновление в полном объеме инспекций Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Иране снизит вероятность нанесения ударов по ядерным объектам исламской республики. Такое мнение выразил генеральный директор этой организации Рафаэль Гросси на пресс-конференции после открытия очередной сессии ее Совета управляющих.

"Я честно думаю, что если МАГАТЭ возобновит деятельность в Иране с проведением инспекций в полном объеме, то вероятность дальнейших военных действий [против Ирана] будет ниже", - ответил он на вопрос журналистов, не создаст ли присутствие инспекторов агентства на ядерных объектах страны угрозу утечек информации, которые будут использованы внешними игроками против республики.

"МАГАТЭ не допускает утечек информации, это исключено", - подчеркнул Гросси.

Он уточнил, что рассчитывает "через несколько дней или даже часов" договориться с властями Ирана о восстановлении в полном объеме присутствия инспекторов агентства в стране.

В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. Исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт 22 июня, ударив по иранским ядерным объектам в Исфахане, Натанзе и Фордо. На следующий день Иран атаковал в Катаре крупнейшую на Ближнем Востоке американскую авиабазу Аль-Удейд. После этого президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и Иран согласились установить режим прекращения огня. Он вступил в силу 24 июня.

Отсутствие осуждения ударов Израиля и США по ядерным объектам Ирана со стороны МАГАТЭ вызвало критику в исламской республике. 2 июля президент Ирана Масуд Пезешкиан подписал закон о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ и всех инспекций на ядерных объектах страны. Однако позднее стороны начали проводить консультации по определению новых условий сотрудничества в рамках законодательства, принятого парламентом Ирана.