В повестку дня, в частности, войдет вопрос нормализации отношений двух стран

ЕРЕВАН, 8 сентября. /ТАСС/. Вице-спикер парламента, специальный представитель Армении по нормализации отношений с Турцией Рубен Рубинян сообщил о планируемой на днях встрече с турецкой делегацией для обсуждения нормализации отношений между странами.

"Встреча с турецкой стороной состоится в Армении в ближайшие дни. В повестку дня войдут вопросы армяно-турецких отношений, проведенные мероприятия и шаги, которые необходимо предпринять в будущем. Есть возможности насчет восстановления исторического моста в Ани и железной дороги Гюмри-Карс и нормализации отношений в целом", - отметил он на брифинге.

Рубинян также подчеркнул, что Ереван с оптимизмом смотрит "на повестку установления дипломатических отношений с Анкарой и открытия границ"

"Этот процесс, естественно, связан с открытием границы и установлением дипломатических отношений, и именно об этом ведутся переговоры. Соглашение об открытии границы для граждан третьих стран и лиц с дипломатическими паспортами не было реализовано не по нашей вине. Мы готовы установить дипломатические отношения и открыть границы хоть завтра. Не вижу причин, по которым Турция могла бы этого не хотеть", - добавил он.

Между Турцией и Арменией, несмотря на общую границу, нет дипломатических отношений. В 2009 году в Цюрихе главы МИД двух государств подписали протоколы об установлении дипотношений и принципах взаимоотношений, однако они не были ратифицированы сторонами. 1 марта 2018 года Ереван объявил об аннулировании протоколов. В 2021 году Турция и Армения назначили спецпредставителей по вопросам урегулирования.