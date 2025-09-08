NYT: левые и правые партии во Франции будут добиваться отставки Макрона

Рейтинг доверия президента Франции не превышает 15%, свидетельствуют данные опроса Le Figaro

НЬЮ-ЙОРК, 8 сентября. /ТАСС/. Политическая турбулентность во Франции может привести не только к падению правительства Франсуа Байру, но в конечном счете к отставке президента Эмманюэля Макрона и досрочным президентским выборам. Такое мнение высказала американская газета The New York Times.

"В политически парализованной Франции за последние 20 месяцев сменилось четыре премьер-министра и, похоже, пятый уже находится на грани [отставки]. Уровень нестабильности свидетельствует об институциональном кризисе, невиданном со времен основания Пятой республики в 1958 году", - считает издание.

Газета прогнозирует, что правительство Байру уйдет в отставку, так как левые и правые партии, такие как "Национальное объединение" Марин Ле Пен и "Неподчинившаяся Франция" в Национальном собрании (нижней палате парламента) имеют 330 из 577 мандатов, чего будет достаточно для вотума недоверия премьер-министру. Однако на этом, уверена NYT, оппозиция не остановится и их следующей жертвой может стать президент Макрон, чей рейтинг доверия не превышает 15%, согласно данным соцопроса издания Le Figaro. "Крайне левые и крайне правые не скрывают, что стремятся к его (Макрона - прим. ТАСС) немедленной отставке, чтобы спровоцировать досрочные президентские выборы", - считает газета.

25 августа Байру объявил, что вынесет 8 сентября на голосование в Национальное собрание вопрос о доверии правительству. Он обосновал свое решение кризисной экономической ситуацией, прежде всего продолжающимся ростом государственной задолженности.

Французские СМИ отмечают, что пока ситуация складывается не в пользу премьера и его кабмин может не пережить это голосование. Если депутаты проголосуют за недоверие правительству, которое не обладает собственным большинством в парламенте, оно будет вынуждено подать в отставку. В этом случае фракция оппозиционной левой партии "Неподчинившаяся Франция" намерена уже 9 сентября начать в парламенте процедуру импичмента президента. Конституция позволяет главе государства распустить парламент и назначить внеочередные выборы.

10 сентября во Франции планируются акции протеста и забастовки против экономической политики правительства. У движения нет определенного лидера, и инициатива исходит от самых разных локальных активистов, которые могут быть как из числа крайне левых, так и крайне правых. Они предлагают самые разные варианты протеста - от забастовок и манифестаций до полной самоизоляции дома без посещения культурных мероприятий и магазинов. Также имеют место призывы к отказу от банковских карт и переходу на наличные или же к акциям гражданского неповиновения. Кроме того, на 18 и 23 сентября запланированы забастовки против бюджетной политики властей.