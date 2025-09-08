Бывший украинский премьер напомнил, что к раскольнической Православной церкви Украины перешли около 2 тыс. церковных приходов, но "львиная доля из них была захвачена рейдерами" или ликвидирована властями с фальсификациями документов и взламыванием замков

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Киевский режим планирует экспроприировать имущество канонической Украинской православной церкви (УПЦ), если суд по иску Госслужбы Украины по этнополитике и свободе совести (ГСУЭСС) вынесет решение о ликвидации УПЦ. Об этом заявил бывший украинский премьер-министр (2010-2014) Николай Азаров.

"Киевский режим планирует запустить масштабный процесс экспроприации церковного имущества, если суд вынесет решение о ликвидации Киевской Митрополии Украинской Православной церкви", - написал он в Telegram-канале.

Азаров отметил, что решение суда о запрете УПЦ повлечет за собой массовое расторжение договоров с церковью. Он пояснил, что сейчас около 3 тыс. церквей УПЦ находятся в государственной собственности, при этом расторгнуть договоры должны будут и юридические, и физические лица, предоставляющие свое имущество УПЦ.

"Киевский режим планирует попросту украсть имущество церкви. Оно, за исключением культового, может бесплатно переходить в собственность государства. А культовое передаваться другим религиозным организациям", - подчеркнул экс-премьер Украины. Он напомнил, что к так называемой раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) перешли около 2 тыс. церковных приходов, но "львиная доля из них была захвачена рейдерами или ликвидирована местными властями с фальсификациями документов, насилием и взламыванием замков".

27 августа Госэтнополитики признало УПЦ аффилированной с РПЦ. Согласно закону "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций", УПЦ через 60 дней досрочно лишится права на пользование государственным и коммунальным имуществом. Уже 29 августа в Высший административный суд Украины был подан иск ГСУЭСС о запрете УПЦ.

Гонения на УПЦ начались на Украине после госпереворота 2014 года при президенте Петре Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Украинские власти активно способствуют переходу религиозных общин УПЦ в юрисдикцию ПЦУ. Власти на местах лишают УПЦ права на аренду земли под храмами, при их поощрении сторонники раскольнической ПЦУ силой захватывают храмы канонической церкви, нападают на священников.