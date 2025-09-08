Черногория может до конца 2026 года вступить в ЕС

Шанс вступить в Евросоюз также есть у Албании, отметила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос

ВЕНА, 8 сентября. /ТАСС/. Черногория может до конца 2026 года завершить переговоры с Еврокомиссией о вступлении в ЕС. Такое мнение выразила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос на совместной пресс-конференции с австрийским министром по делам молодежи, семьи, Евросоюза и интеграции Клаудией Плакольм.

"Два государства-кандидата добились особого прогресса [на пути получения членства в ЕС] <...>. Черногория уже отвечает всем критериям [вступления]. Если все пойдет и дальше в таком духе, мы завершим переговоры уже до конца 2026 года, вскоре после этого - и с Албанией", - сказала она.

Официальный статус кандидатов на вступление в ЕС имеют Албания, Босния и Герцеговина, Грузия, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория. Переговоры о присоединении к сообществу занимают длительное время. Турция имеет статус кандидата с 1999 года, Сербия - с 2012, Черногория - с 2010.