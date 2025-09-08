На Украине пытаются опровергнуть слухи о бегстве экс-главы МИД Кулебы

Эксперт по международной проблематике должен вернуться в страну к 21 сентября, заявили в его пресс-службе изданию Hromadske

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Пресс-служба бывшего экс-главы украинского МИД Дмитрия Кулебы попыталась опровергнуть появившуюся в западных СМИ информацию о том, что он бежал с Украины. Об этом сообщило украинское издание Hromadske.

Ранее некоторые итальянские издания обратили внимание, что Кулеба пересек границу с Польшей перед вступлением в силу постановления правительства, запрещающего дипломатам в ранге чрезвычайного и полномочного посла в отставке выезжать из страны во время действия военного положения. Эта норма, отмечает издание, должна была коснуться и Кулебы.

Как сообщили Hromadske в пресс-службе бывшего министра, он действительно находится за границей, куда выехал якобы для участия в международной конференции в Сеуле. После нее он собирается посетить мероприятие в Польше и к 21 сентября должен вернуться на Украину, утверждают в пресс-службе.

Кулеба был отправлен в отставку в сентябре 2024 года. Он возглавлял МИД Украины с марта 2020 года. После отставки выступает как эксперт по международной проблематике, а также стал научным сотрудником Центра по науке и международным отношениям имени Белфера (Белферовский центр) при Гарвардской школе управления имени Джона Кеннеди.

В июне на Украине разгорелся скандал, когда в СМИ появились слухи о возможном бегстве бывшего в тот момент вице-премьером - министром национального единства Алексея Чернышова. После первых публикаций в министерстве заявили, что Чернышов находится в служебной командировке, а он сам начал активно публиковать в своих соцсетях отчеты и фотографии. Однако многие наблюдатели отмечали странное совпадение этой неанонсированой поездки с уголовным делом о коррупции, которое рассматривало в тот момент Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), и задержанием некоторых соратников бывшего министра. По возвращении на Украину Чернышову все же были предъявлены обвинения. Во время перестановок и реорганизации в кабмине он лишился должности. Тем не менее часть аналитиков полагают, что затянувшаяся командировка Чернышова, который считается очень влиятельной фигурой в окружении Владимира Зеленского, была использована для "торгов" с НАБУ.